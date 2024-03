Assisi, l'appello alla Pace in Ucraina e in Palestina dal Sacro Convento: "Fermiamoci: siamo fratelli e sorelle"

Nel giorno del Venerdi Santo da Assisi lanciato appello internazionale alla Pace per tutti i conflitti, con grande attenzione per le guerre in corso tra Israele e Palestina e l'invasione Russa in Ucraina. L'appello porta la firma dell'autorevole del Custode del Sacro Convento di San Francesco in Assisi fra Marco Moroni, OFMConv. Un appello alla Pace nel contesto storico e sociale in cui i cristiani si stanno preparando a celebrare la festa più importante dell’anno, risuonano le parole con cui Gesù Risorto si presenta ai discepoli mostrando le ferite, “Pace a voi”, la stessa pace che san Francesco, su ispirazione di Cristo, augurava a tutti “seminando” il perdono. Ancora oggi, a ottocento anni dall’impressione delle stimmate di Cristo nella sua carne, Francesco continua ad essere un modello, un ispiratore e una guida per ogni uomo e donna operatori di pace.

«È ora che ognuno – sottolinea fra Marco nel videomessaggio –, da una parte o dall’altra, in ogni conflitto che ancora insanguina il mondo, compia il gesto più onorevole, coraggioso e audace: fermarsi. Perché siamo, grazie alle piaghe del Risorto, un’unica famiglia, fratelli e sorelle».

