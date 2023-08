Il provvedimento di sostituzione origina da una serie di violazioni alle disposizioni impartite dall'autorità giudiziaria e di cui il condannato, sottoposto alla detenzione domiciliare nella sua abitazione di Santa Maria degli Angeli, si sarebbe reso responsabile; in particolare, nell'ultimo periodo, l'uomo era stato oggetto di numerose segnalazioni da parte di alcuni residenti, che avevano notato un viavai ingiustificato dalla sua casa di persone non appartenenti al nucleo familiare.

I Carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Assisi hanno eseguito un provvedimento emesso dal magistrato di Sorveglianza di Perugia che dispone l'accompagnamento presso il carcere di Capanne di 51enne già sottoposto alla misura cautelare della detenzione domiciliare per i reati di maltrattamenti in famiglia e porto abusivo di armi.

Assisi, ai domiciliari per maltrattamenti in famiglia fa entrare in casa droga e pregiudicati: in carcere