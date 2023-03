Assisi, deliberate 18 assunzioni: ma niente nuovi concorsi, le vecchie graduatorie riaperte e si valutano trasferimenti

L’amministrazione comunale di Assisi ha previsto ben 18 nuove assunzioni nella pianta organica, a partire da questo mese ed entro maggio, e tutte a tempo indeterminato. Nello specifico si tratta di 3 istruttori amministrativi (categoria C) al lavoro da ieri, primo marzo, e di altri 5 istruttori amministrativi, stessa categoria, che saranno assunti dal primo giugno prossimo. Cinque sono i posti da istruttore direttivo (categoria D), le assunzioni di questi profili sono scaglionate, a partire da maggio. Poi dal primo aprile sarà rafforzato l’organico della polizia locale con 5 nuovi agenti di polizia municipale.

Le modalità di assunzioni sono in parte dai concorsi pubblici già espletati, in parte tramite attingimento a graduatorie di altri enti e in parte ricorrendo

all’istituto della mobilità. “La decisione di investire in termini di personale – ha spiegato il sindaco Stefania Proietti che ha mantenuto la delega al personale – deriva non solo dalla necessità di sostituire i dipendenti che hanno raggiunto l’età pensionabile ma anche di incrementare le professionalità in quei settori del servizio pubblico che sono sempre più interessati da compiti istituzionali, e cioè la polizia locale, gli uffici tecnici e i servizi amministrativi. Il personale è il capitale umano di ogni struttura e di ogni azienda e in particolare nel servizio pubblico il ruolo dei dipendenti è fondamentale, è nostro dovere come amministrazione investire sulle persone e sulle professionalità”.