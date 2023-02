Viaggio in Brasile per curarsi, medico assolto all'accusa di truffa ai danni dell'Asl

Era malato ed era andato in Brasile per un periodo di convalescenza, ma p finito sotto processo per truffa sulla base di una segnalazione anonima (che poi tanto anonima non era, ma inviata da una persona a lui molto vicina e delusa di non essere partita per il Sud America).

L’imputato, difeso dagli avvocati Chiara Camilletti e Marco Angelini, era accusato di truffa per essere andato all'estero, approfittando di un periodo di riposo dal lavoro non dovuto. Secondo l’accusa non c’era alcuna malattia e, quindi, nessun impedimento per continuare a svolgere il suo ruolo di medico dell'Azienda sanitaria.

L’indagine interna dell’Asl in Alto Tevere e poi della Procura era scattata dopo una segnalazione anonima ai vertici ospedalieri con la quale venivano forniti elementi sull’anomala assenza del professionista per un viaggio in Brasile, al sole e sulle spiagge tra le più belle del mondo.

Dagli accertamenti era emerso che l'uomo aveva lasciato effettivamente l'Italia, era stato in Brasile e poi era tornato. Tutto confermato dai timbri di uscita e di ingresso italiani e quelli del Brasile sul passaporto, oltre ad altri documenti che ne provavano il periodo di assenza.

In dibattimento, però, la difesa ha dimostrato che c’erano motivi di salute che avevano spinto il medico a recarsi in Brasile, che già prima dell’indagine era invalido ed usufruiva dei benefici della legge 104 e, inoltre, non era soggetto alla reperibilità avendo un’invalidità superiore al 67%.

L’Asl stessa era a conoscenza della situazione, visto che non aveva disposto controlli e visite fiscali per quei venti giorni di malattia, da curare con il riposo assoluto.

Il giudice lo ha assolto perché il fatto non sussiste, non essendoci la fraudolenza dell’azione (non il viaggio in Brasile) dei giorni di malattia richiesti e usufriti.