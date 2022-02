Assente al lavoro, i colleghi chiamano il 118 ma lui è in galera: in casa due chili di hashish e piante di marijuana

Una sorpresa inaspettata quella che si sono trovati di fronte i carabinieri quando sono entrati in casa di un 33enne napoletano, domiciliato a Imola, che da giorni non si presentava al lavoro.

Un'assenza che ha preoccupato i colleghi i quali, come riporta Bologna Today, temendo il peggio hanno lanciato l'allarme e chiamato il 118 che ha allertato i militari e quindi i vigili del fuoco per entrare nell'abitazione.

Quando sono entrati, del giovane non vi era traccia, ma sono stati trovati una serra con diverse piante di marijuana e due chili di hashish suddivisi in panetti, oltre a semi, bilancino e materiale per il confezionamento.

I carabinieri così hanno avviato gli accertamenti e hanno scoperto che si trattava dell'uomo che domenica scorsa (6 febbraio) era stato fermato sulla E45 con due etti di hashish dalla Polstrada di Todi, arrestato e portato in carcere dove gli è stata corsì notificata un'ulteriore denuncia per spaccio e coltivazione.