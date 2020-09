Assembramenti, chiasso e degrado, la protesta dei residenti: "Nessun rispetta le norme antiCovid"

Una sera qualsiasi, nel fine settimana, tra via Mattioli, piazza Piccinino e piazza Michelotti e le piccole e sconosciute vie della zona. Un filmato che testimonia quello che avviene: cocaina sniffata, spinelli e bottiglie di vino, una grande toilette a cielo aperto.

Assembramenti senza il minimo rispetto delle norme che impongono i distanziamento sociale e l’utilizzo della mascherina, con schiamazza che proseguono, spesso, fino all’alba, impedendo ai residenti di dormire.

Centinaia di giovani che si nascondono nei vicoli della città per tenere comportamenti che attirerebbero l’attenzione delle forze dell’ordine schierata in piazza IV Novembre. Nulla di nuovo, in fondo è sempre stato così, per le viuzze del centro storico di Perugia. In tempi di pandemia, però, con tanti giovani che nelle prossime settimane torneranno a scuola o all’università, dovrebbe far riflettere. Basta un caso positivo per creare un focolaio epidemico, visto l’assembramento notturno.

I residenti, intanto, continuano a protestare e lamentarsi per il chiasso, il degrado, gli insulti, le minacce e i lanci di bottiglie se si affacciano alla finestra, alle 3 della notte, chiedendo silenzio.

