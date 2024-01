Paga la merce con un assegno "sbianchettato": condannata

Si presenta in un negozio e paga con un assegno “sbianchettato” e viene condannata alla lieve pena di 4 mesi di reclusione e 40 euro di multa.

La donna, una 40enne con diversi precedenti specifici, ha presentato ricorso per Cassazione chiedendo l’annullamento della pena in appello in quanto non sono state prese in considerazione le ipotesi di messa alla prova e svolgimento dei lavori di pubblica utilità.

L’imputata condannata per aver tentato di pagare con un assegno contraffatto, ma in maniera molto grossolana, tanto che il commerciante al quale l’aveva dato aveva subito notato “delle cancellature sottostanti” e gli agenti di Polizia intervenuti avevano subito affermato che era “palesemente non genuino”.

La Cassazione ha stabilito che la condanna resta in quanto è provato il tentativo di pagare con un assegno contraffatto, ma ha rinviato alla Corte d’appello di Perugia perché non sono state prese in considerazione, nella sentenza, cioè lavoro di pubblica utilità sostitutivo, pena pecuniaria sostitutiva, detenzione domiciliare sostitutiva.