Assaltata una lavanderia automatica: ladri catturati

La razzia finisce con le manette. I carabinieri di Foligno hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 36 anni e una donna di 32 anni, entrambi italiani. I due, secondo la ricostruzione dei militari, hanno tentato di depredare una lavanderia automatica. L'uomo è entrato e ha provato ad aprire un cambiamonete, la donna faceva da palo. L'arrivo dei carabinieri ha fatto saltare il piano e scattare le manette.

I due sono stati arrestati per furto in concorso e tentato furto aggravato in concorso.

Durante l’udienza al Tribunale di Spoleto gli arresti sono stati convalidati: l’uomo è stato condannato a 2 anni, 8 mesi e 20 giorni di reclusione, 1000 euro di multa, “senza pena sospesa” mentre la donna a 10 mesi di reclusione e 400 euro di multa, “con pena sospesa”.