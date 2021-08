Assalto alla cartolibreria con un piede di porco: arresto convalidato, 50enne in carcere

Arresto convalidato e custodia cautelare in carcere come era stato richiesto dal pubblico ministero. Questo l'esito del processo per direttissima che si è svolto oggi (venerdì 27 agosto) dinanzi al Gip del Tribunale di Spoleto nei confronti del 50enne italiano che la Polizia aveva arrestato a Foligno due giorni fa per furto aggravato all’interno di una cartolibreria (porta forzata in pieno giorno con un piede di porco e fondo cassa rubato).

Hanno pesato, nella decisione del giudice, tanto i gravi elementi indiziari a carico dell’uomo in ordine all’episodio contestatogli, quanto i suoi numerosi precedenti per reati contro il patrimonio ed in particolare per furto. Pertanto, al termine del processo, per il 50enne si sono spalancate le porte del carcere spoletino di Maiano.