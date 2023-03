Assalto a Perugia, banda di ladri (in una notte) rubano in 4 negozi: prima la spaccata, poi la razzia. La refurtiva

Arriva la conferma ufficiale dai Carabinieri: sono stati quattro i negozi che ieri notte a Perugia sono stati assaltati in centro e nelle zone vicine da un gruppo crminale a bordo di un fuoristrada rubato in città e utilizzato come ariete per sfondare le vetrine. I criminali alla fine hanno preso di mira una pasticceria, una

pizzeria e due attività di elettronica, sottraendo alcuni iphone, 29 notbook, un registratore di cassa con all’interno 50 euro, un televisore e altro materiale di elettronica.

Gli autori dei furti hanno infranto i vetri facendo retromarcia con il fuoristrada sfruttando anche alla presenza di una ruota di scorta sul portellone posteriore. Una volta rotti i vetri in tre sono scesi e hanno fatto razzia di tutto quello che era possibile rubare in poco meno di un minuto a raid. L'assalto sarebbe avvenuto intorno alle 6 di questa mattina. Le forze dell'ordine stanno indagando dopo aver ispezionato video-sorveglianza e i locali "rapinati".

Auto usata come ariete contro la porta della pizzeria: ladri in fuga con la cassa