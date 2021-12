Assalto alla farmacia nella notte di Natale, ladri tentano di sfondare la porta a vetri con un sasso

Tentato furto nella notte a danno dalla farmacia Centrale in via Carducci a Foligno. A far scattare l’allarme un vigilante durante il passaggio di controllo.

L’allarme è stato dato intorno alle 4.45 quando il personale di vigilanza ha visto una grossa pietra per terra e un segno sulla porta a vetri del retro della farmacia. Subito sono stati chiamati i Carabinieri e il responsabile della farmacia.

Dal sopralluogo è emerso che i ladri hano tentato di sfondare la porta a vetri sul retro, utilizzando una grossa pietra, non riuscendovi vista la resistenza del vetro antisfondamento e dandosi alla fuga appena è scattato l’allarme sonoro.

I ladri non sono riusciti a penetrare all’interno dei locali, abbandonando la pietra sul selciato e lasciando la porta a vetri con un vistoso segno.