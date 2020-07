Assalto nella notte, filiale sfondata con un'auto: ladri in fuga con il bancomat

Assalto al bancomat nella notte tra sabato e domenica a Pantalla. Nel mirino dei ladri la filiale di Banca Centro. La banda ha utilizzato un suv come ariete, lanciandolo contro i locali della banca. Tantissimi i danni. A quel punto i prendoni hanno sradicato il bancomat e lo hanno trascinato via. Il bottino è ancora in fase di quantificazione. Indagano i carabinieri.

