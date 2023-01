"Assalto" al supermercato con un camion: sfondano la vetrina ma la cassaforte non cede

Hanno tentato di sfondare la vetrina del supermercato Pam di Olmo usando un camion come ariete. Ma prima di riuscire a forzare la cassaforte del supermercato, sono stati messi in fuga dal vigilante. Sono in corso le indagini da parte della questura di Perugia per identificare i responsabili del tentato assalto che si è consumato la scorsa notte a Olmo, lungo la Trasimeno Ovest.

A dare l'allarme l'addetto alla vigilanza, il quale, dopo aver ricevuto una segnalazione di allarme, si era recato sul posto notando che alcune persone, con un grosso camion – lasciato acceso nella piazzola antistante – avevano sfondato la vetrina del negozio per fare accesso all’interno del locale.



Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico hanno sentito il vigilante, il quale ha riferito di aver notato una piccola utilitaria che, una volta accortasi del suo arrivo, si era allontanata a forte velocità.



Gli operatori della polizia Scientifica – intervenuti poco dopo – hanno rilevato che alcune persone, utilizzando il grosso autocarro come ariete, avevano sfondato la vetrina. Una volta entrati nel locale, avevano tentare di forzare con alcuni attrezzi la cassaforte, senza riuscirci.Dagli approfondimenti è emerso che l’autocarro e un altro furgone risultavano essere oggetto di furto.



Dopo aver sentito i testimoni e acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza, gli agenti hanno contattato i proprietari dei veicoli rubati e provveduto alla riconsegna. Gli arnesi utilizzati per forzare la cassaforte, invece, sono stati sequestrati. Sono in corso le indagini.