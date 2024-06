Assalto al bus del Grifo, assoluzioni e condanne per la sera di follia nel piazzale del "Curi"

Assalto al bus del Grifo, il giudice del Tribunale penale di Perugia chiude il caso tra assoluzioni, condanne e non doversi procedere.

Erano 18 tifosi accusati di violenza privata, danneggiamento e violazione delle disposizione del Daspo e il giudice ha disposto per 14 l’assoluzione dall’accusa di violenza privata per aver bloccato il bus del Grifo con a bordo la prima squadra nel parcheggio del “Renato Curi”, mentre per altri 4 è stato dichiarato il non doversi procedere a seguito di remissione di querela per il danneggiamento del bus.

Secondo la Procura di Perugia i tifosi “in concorso tra loro e con altri numerosi tifosi della squadra Perugia Calcio, con violenze e minacce” costretto “l’autista dell’autobus dell’Ac Perugia con a bordo i giocatori della prima squadra e lo staff tecnico, ad arrestare la marcia del veicolo, impedendo loro, per dieci minuti circa, di far ritorno verso il parcheggio B1 dello stadio Renato Curi”. Gli ultras avrebbero lanciato un sasso “contro il finestrino del bus operato da una persona non identificata” e poi intimorito “i passeggeri lanciando alcuni fumogeni, sferrando dei calci e dei pugni sulla carrozzeria tanto da causare l’arresto forzato del veicolo”. L’autobus era stato danneggiato ed erano state staccate le insegne adesive del Grifo. Gli imputati sono difesi dagli avvocati: Michele Nannarone, Stefano Tentori Montalto, Vincenzo Bochicchio, Andrea Pierozzi, Saschia Soli, Gianluca Calvieri, Marco Brambatti e Silvia Serangeli.

Sei tifosi sono stati assolti dall’accusa di aver violato il Daspo per partecipare all’assalto al bus, mentre altri 6 tifosi sono stati condannati a pene da 1 anno di reclusione (uno degli ultras e senza sospensione della pena a causa di alcuni precedenti) e gli altri a 8 mesi con pena sospesa. Nei loro confronti è stato disposto il Daspo giudiziario della durata equivalente a quella disposta dal questore all’epoca con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in occasione di partite di calcio ed eventi sportivi (detratti i periodi già scontati).