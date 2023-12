Assalta la casa del suo ex insegnante e ruba quello che trova

Ruba in casa dell'ex insegnante. È successo a Città di Castello. I carabinieri hanno denunciato un 30enne straniero, residente in Alta Valle del Tevere, per furto in abitazione. L'uomo, già gravato da precedenti, secondo la ricostruzione dei militari ha forzato la porta di una casa in una zona isolata e rubato attrezzatura da lavoro per un valore di alcune centinaia di euro, custodita all’interno del garage.

Mentre se ne andava con il bottino il proprietario di casa, insegnante in pensione, lo ha incrociato e riconosciuto. Era stato suo allievo qualche anno fa. Così l'insegnante è andato dai carabinieri e denunciato il furto. Il 30enne è stato identificato e denunciato.