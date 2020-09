Borgo Bello, Circolo del Tempobono: il regista-attore Leandro Corbucci socio onorario

Enzo Garghella consegna al regista e attore Leandro Corbucci la tessera di socio onorario. Grande festa al Circolo del Tempobono al Borgo Bello. Una doppia occasione da festeggiare. Intanto, il genetliaco del socio Alessandro Belladonna, campione indiscusso di burraco. Ma soprattutto la nomina a socio onorario di un personaggio che tanto ha fatto per la cultura di quel Circolo popolare che seppe trasformare in filodrammatica, realizzando produzioni teatrali, amatoriali, ma di sicuro coinvolgimento.

Per un quinquennio, amici e soci del Circolo si sono esibiti in quello che era uno spazio poco curato sul quale si montava un improvvisato palcoscenico. L’attività venne ad assumere una dimensione tale da indurre il Comune di Perugia a realizzare quella che oggi è conosciuta come Arena Borgobello. Sede di eventi di natura culturale: musica, teatro, danza, rappresentazioni popolari. Quel luogo è poi divenuto sito elettivo per gli spettacoli del Tieffeu di Mario Mirabassi, il cui teatro di figura sta proprio lì vicino.

Anche l’estate scorsa, malgrado le limitazioni legate alla pandemia, l’Arena Borgobello è stata location ideale per eventi di natura socio-culturale. Almeno per due validissime ragioni: il fatto che è all’aperto e la considerevole dimensione dello spazio, che consente di accogliere numerosi spettatori nel rispetto delle regole sul distanziamento. Meritatissima, dunque, la nomina a socio onorario di Leandro Corbucci che partecipa con assiduità agli eventi del Circolo, dimostrando amichevole attaccamento e condivisione di obiettivi.