Un altro spacciatore nella rete della polizia, blitz all'Ottagono: 35enne arrestato

Controllati in due, ma solo uno degli uomini aveva nella giacca droga e soldi. Per lui è scattato l'arresto in attesa dell'udienza di convalida

Alla vista degli agenti hanno iniziato ad agitarsi, tentando di nascondersi dietro le colonne del palazzo. Ma le possibili vie di fuga dal complesso residenziale dell’Ottagono di via Settevalli erano già state bloccate dalla presenza delle squadre Volanti quando due uomini – un italiano di 38 anni e un tunisino di 35 anni – sono stati sottoposti al controllo nonostante il loro tentativo di nascondersi.

Nel corso della perquisizione nei confronti dei due, gli agenti hanno trovato cinque involucri in cellophane contenenti oltre tre grammi di eroina e una somma di circa 300 euro nella giacca del 35enne. Il giovane, con precedenti per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti è stato arrestato per la detenzione di droga ai fini di spaccio. È a disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida.