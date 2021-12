Perugia, vede i carabinieri e scappa: 20enne catturato e arrestato

Quindici grammi di cocaina e quasi mille euro in contanti. I carabinieri della stazione di Ponte San Giovanni hanno inseguito, bloccato e arrestato un 20enne. E' successo a Ponte Valleceppi, durante un controllo del territorio.

I carabinieri hanno inseguito e bloccato un'auto bianca, con due stranieri a bordo. Il 20enne alla guida dell'auto intestata a un uomo residente in Toscana aveva in tasca 920 euro in contanti. E sotto al cofano, dentro un sacchetto, c'erano 15 grammi di cocaina, già suddivisa in 21 dosi.

Il 20enne è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione illecita e spaccio di sostanze stupefacenti.

Il giudice, con l'udienza per direttissima, ha convalidato l'arresto. In seguito al rito abbreviato, spiegano i carabinieri di Perugia, il giovane è stato condannato alla pena di 6 mesi di reclusione e ad una multa di 1.000 euro.