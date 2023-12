Ufficialmente espulso, catturato mentre spaccia cocaina

I carabinieri di Bastia Umbra hanno arrestato un 32enne extracomunitario, irregolare in Italia, per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

L'uomo è stato fermato per un controllo mentre era al volante di un'auto e perquisito: i carabinieri hanno trovato della cocaina già divisa in dosi e 200 euro in contanti ritenuti provento di spaccio.

Il 32enne, privo di permesso di soggiorno e già destinatario di decreto di espulsione, è stato arrestato in flagranza di reato per la detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e giudicato con rito direttissimo il giorno seguente al Tribunale di Perugia, dove il giudice lo ha condannato alla pena di 1 anno e 6 mesi di reclusione, oltre a una multa di 6mila euro.

Al termine del processo, i carabinieri lo hanno portato al Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Brindisi, per la successiva espulsione dal territorio nazionale.