Gira in auto con la scorta di cocaina: 28enne in manette

I carabinieri hanno arrestato un 28enne di origini albanesi, già noto alle forze dell'ordine e regolare sul territorio italiano, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo è stato fermato per un controllo mentre era al volante di un'auto a Ponticelli. La perquisizione ha portato alla luce 16 grammi di cocaina già divisa in dosi. In casa i carabinieri hanno trovato anche 175 euro in contanti ritenuti provento dell'attività di spaccio.