In giro con il "fumo" nascosto in un tasca segreta: in manette. I carabinieri di Città di Castello hanno arrestato un 20enne, di origini straniere ma da tempo residente in città, per detenzione stupefacenti ai fini di spaccio. Il ragazzo - con diversi precedenti - è stato bloccato dai militari in un parco e perquisito. In tasca aveva 90 grammi di hashish: arrestato.