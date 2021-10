Evade dai domiciliari e va a dar fastidio agli anziani del circolo ricreativo: arrestato 34enne

Infastidisce i soci di un circolo ricreativo e quando arriva la Polizia si scopre che non poteva uscire di casa in quanto agli arresti domiciliari.

L'intervento della Volante del Commissariato di Foligno si è reso necessario due giorni fa, quando durante un servizio di controllo del territorio, la sala operativa inviava la pattuglia presso un circolo ricreativo perché un 34enne stava infastidendo alcune persone.

Giunti sul posto i poliziotti hanno trovato l'uomo, un albanese già noto alle forze dell'ordine, in evidente stato di ubriachezza, il quale proferiva frasi sconnesse ed inveiva, con gesti e parole, contro alcuni dei soci del circolo presenti al momento.

Gli agenti sono prima riusciti a calmare l'uomo e poi hanno provveduto ad identificarlo. Ed è subito emerso che il 34enne oltrea diversi precedenti per reati in materia di sostanze stupefacenti e per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, era attualmente sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, con il divieto di lasciare la propria abitazione se non autorizzato o per necessità indispensabili e in fasce orarie predefinite.

In quel momento, l'uomo, non era autorizzato ad uscire di casa. Da qui la contestazione del reato di evasione e l'arresto in flagranza.

Il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Spoleto ha convalidato il fermo, revocando la detenzione domiciliare e ripristinando la misura in carcere.