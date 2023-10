Perugia, in casa custodiva una pistola rubata: arrestato

La Polizia di Stato di Perugia ha arrestato un 52enne, con precedenti di polizia per omicidio, rapina, detenzione illegale di armi e maltrattamenti in famiglia, trovato in possesso di una pistola provento di furto.

Durante il controllo nella sua abitazione, oltre all'arma, il personale della Squadra Mobile ha rinvenuto all’interno di un armadio anche due pistole a gas prive di tappo rosso, una pistola a salve, due archi, una balestra, 23 frecce e due munizioni a salve.

Per questi motivi il 52enne è stato accompagnato presso gli uffici della Questura dove, al termine delle attività di rito, è stato tratto in arresto per il reato di ricettazione e detenzione illegale di armi.