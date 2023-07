Perugia, fermato con 20 dosi di stupefacente in tasca: in manette

I Carabinieri della Stazione di Perugia hanno fermato per un controllo, in via Martiri dei Lager, un sudamericano di 27 anni, già noto alle forze dell’ordine.

L'ecuadoregno si è mostrato subito molto nervoso ed insofferente al controllo tanto da insospettire i militari che hanno così proceduto ad una perquisizione personale, rinvenendo 20 dosi, tra cocaina ed eroina, e 190 euro in contanti in banconote di piccolo taglio, molto probabilmente provento dell’attività di spaccio.

La perquisizione è stata estesa successivamente all’interno dell’abitazione del 27enne dove è stato rinvenuto un bilancino di precisione.

L’uomo è stato tratto in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e sottoposto agli arresti domiciliari in attesa della celebrazione della direttissima.