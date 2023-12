Arrestato per possesso di cocaina e mandato a Bari per il rimpatrio

Gli agenti del Commissariato di Spoleto hanno arrestato un albanese di 20 anni trovato in possesso di tre involucri contenenti cocaina durante un controllo nei pressi di un parcheggio in via Macedonio Melloni. Un altro giovane è fuggito alla vista degli agenti.

I poliziotti hanno notato che uno dei due giovani teneva in mano un involucro di cellophane trasparente. Alla richiesta di mostrare l’oggetto il ragazzo si è dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce, mentre l'altro, un 20enne con precedenti di polizia in materia di stupefacenti, è stato bloccato e perquisito. Nel corso del controllo ha opposto resistenza, tentando più volte di scappare e provocando una lesione al polso di un poliziotto.

Portato in Commissariato è stato trovato in possesso di tre involucri di cocaina, tre telefoni cellulari e 1.040 euro in contanti, ritenuti frutto dell’attività di spaccio.

Il 20enne è stato arrestato e accompagnato presso il Centro di permanenza e rimpatrio di Bari in quanto irregolare in Italia. Sono in corso gli accertamenti per identificare il soggetto fuggito.