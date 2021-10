Non fa richiesta di affidamento ai servizi sociali e finisce in carcere a scontare la pena

I Carabinieri della Stazione di Farneto di Colombella hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso nei confronti di un 56enne, condannato in via definitiva a 6 mesi di reclusione.

L'uomo è stato condannato per il reato di sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro, ma è finito in carcere per una pena residua così esigua per non aver richiesto la sospensione una volta comunicata la decisione o per non aver richiesto una pena alternativa e l'affidamento ai servizi sociali.

Adesso, assistito dall'avvocato Vittorio Lombardo, ha fatto richeista al Tribunale di Sorveglianze, di poter ottenere una misura alternativa al carcere, vista l'esiguità della pena rimanente e anche in quanto si tratta della prima condanna.