Fontivegge, offende e minaccia tutti i cittadini che incontra: fermato un 40enne completamento ubriaco, era clandestino

Ancora una volta una situazione di pericolo per i cittadini è stata oggetto di intervento della Polizia a Fontivegge dove un uomo, completamente ubriaco, con atteggiamenti molesti, stava importunando dei cittadini vicino ad un negozio etnico. Si trattava di un nigeriano di 39 anni che ha preso di mira anche i poliziotti non volendo in nessuna maniera rispondere alle domande delle forze dell'ordine e peggio ancora nom volendo fornire le proprie generalità. Immediato il trasferimento in Questura dove sono emersi i suoi dati e il fatto che si tratta di uno straniero irregolare sul Territorio Nazionale. Dopo la denuncia per manifesta ubriachezza in luogo pubblico ed è stato messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Perugia al fine di rendere operativo il suo allontanamento dal Paese nei prossimi giorni.