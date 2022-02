Fugge in Romania su un bus di linea, ladro di escavatori catturato dalla Polizia sulla E45

La squadra di polizia giudiziaria della Polizia stradale di Perugia e di Roma hanno fermato un cittadino rumeno, ritenuto appartenente ad un gruppo di ladri seriali che da mesi colpiva in provincia di Perugia in anno di concessionarie di escavatori, attrezzature e macchine operatrici. Identici furti sarebbero stati commessi in aziende abruzzesi e laziali.

Il fermo è stato anche convalidato dal giudice per le indagini preliminari, che ha disposto la misura cautelare in carcere.

Secondo gli investigatori il gruppo prima effettuava un sopralluogo e studiava gli obiettivi da colpire, poi rubava veicoli industriali da utilizzare anche per il trasporto della refurtiva. I mezzi venivano lasciati in sosta in altri luoghi, in modo che i ricettatori potessero prenderli senza problemi.

Il gruppo avrebbe compiuti gli spostamenti a bordo di auto rubate e con targhe contraffatte, utilizzando schede telefoniche anonime o acquisite sul mercato parallelo. In svariati mesi di attività i danni cagionati dalla banda ammontano a oltre 1 milione di euro.

Un altro componente del gruppo era stato già arrestato in provincia dell'Aquila da personale delle Volanti a seguito di un rocambolesco inseguimento. Il fermo del cittadino rumeno è avvenuto lungo la E45, in territorio della provincia di Perugia, mentre lo stesso si trovava a bordo di un minibus diretto in Romania, con il quale stava tentando di lasciare il territorio nazionale.

Gli agenti hanno messo in atto una delicata operazione di cattura all'interno di un tratto in galleria per evitare reazioni imprevedibili e pericolose in considerazione del fatto che a bordo del veicolo si trovavano altre persone ignare dell'identità e del profilo criminale dell'arrestato.