Spacca il vetro di un'auto per rubare, sorpreso da una residente e arrestato

E’ stata una giovane donna, rientrando nella propria abitazione, ad accorgersi che un uomo si stava intrufolando all’interno di un’auto dal finestrino anteriore dopo aver infranto il vetro, per poi allontanarsi. È successo la scorsa notte e la giovane non ha esitato a dare subito l’allarme alla polizia.

Gli agenti della Squadra volante, raccogliendo le descrizioni fornite dalla ragazza, hanno attivato le procedure per cercare di localizzare l’autore del furto che, poco dopo, è stato rintracciato a Fontivegge. Si tratta di un 29enne originario della Tunisia, già noto alle forze dell’ordine per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di stupefacenti, trovato in possesso della somma di denaro sottratta dall’auto come confermato dal proprietario.

Il 29enne è stato arrestato per furto in attesa dell’udienza con rito direttissimo che si è celebrata questa mattina. Il giudice del tribunale di Perugia, all’esito della convalida, ha disposto a suo carico l’obbligo di firma.