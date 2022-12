Auto in fuga sulla Corcianese, due fermati dalla Polizia dopo inseguimento e armi spianate

Inseguimento, con tanto di speronamento e armi spianate, questa mattina a Corciano, nei pressi di un concessionario di auto.

La Polizia ha effettuato un inseguimento di una Fiat Panda di colore grigio, forse appena rubata nel parcheggio di un'attività commerciale.

Due le Volanti intervenute sul posto, una delle quali ha speronato l'auto in fuga, dalla quale sono state tratte fuori due persone e portate in Questura. Gli agenti sono stati visti operare con le armi in pugno.

Notizia in aggiornamento