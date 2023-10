Condannato per droga, non presenta richiesta di misure alternative e finisce in carcere

Il personale della Polizia di Stato di Perugia ha eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un 52enne, condannato in stato di libertà alla pena di 3 anni, 11 mesi e 15 giorni di reclusione, oltre alla multa di 18mila euro per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti.

L'uomo aveva ottenuto la sospensione dell'esecuzione della carcerazione, in quanto inferiore ai quattro anni e per reati "non ostativi" a misure alternative alla detenzione carceraria. Successivamente, a seguito del mancato rintraccio del condannato, è stato emesso decreto di irreperibilità dello stesso e, a seguito dell'assenza di presentazione nei termini di legge di istanze di misure alternative alla detenzione, il 6 dicembre scorso, è stato emesso un ordine di carcerazione del condannato medesimo.

Il 52enne è stato rintracciato in centro storico a Perugia, durante gli ordinari servizi di controllo del territorio, e condotto a Capanne.