Furti e rapine in villa, sentenza definitiva per un 27enne: preso e portato in carcere

La Polizia di Stato di Perugia ha arrestato, eseguendo un ordine dell'ufficio esecuzioni penali della Procura generale, un moldavo di 27 anni, domiciliato nella Provincia di Perugia, per una condanna definitiva per furto in abitazione e rapina aggravata commessi nel mese di luglio 2017.

Valutati anche i precedenti periodi di detenzione già scontati, è stato emesso un ordine di esecuzione per la carcerazione in relazione alla quale l'uomo dovrà scontare la pena della reclusione di 2 anni, 11 mesi e 22 giorni.

L'uomo è stato rintracciato dagli agenti e condotto nel carcere di Capanne.