Nell’ambito dei controlli della circolazione stradale sono stati controllati 92 veicoli, 152 persone e contestate 9 infrazioni al Codice della Strada per eccesso di velocità, mancata revisione dei veicoli, utilizzo dell’apparecchio radio telefonico, sorpassi vietati e inosservanza della segnaletica stradale con la sottrazione di 28 punti della patente, per un importo complessivo di oltre euro mille.

I Carabinieri della Compagnia di Todi hanno arrestato a Collazone un 33enne, residente in provincia di Foggia, perché sottoposto a controllo nei pressi di un’attività commerciale è risultato privo di documenti, dichiarando ai militari false generalità.

Controlli del territorio: multe per oltre 1.000 euro e 28 punti della patente sottratti ad automobilisti indisciplinati

Girava per Collazzone, ma non poteva neanche stare in Umbria: arrestato dai Carabinieri