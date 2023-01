Perugia, si appropria di un'auto e picchia i carabinieri

I carabinieri di Ponte San Giovanni hanno arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale un 23enne di origini ucraine.

L'uomo, secondo la ricostruzione dei militari, è stato fermato alla guida di un'auto della quale la legittima proprietaria ne aveva segnalato l’indebita appropriazione e aveva con sé una piccola quantità di eroina.

Il 23enne ha provato a scappare, ma è stato raggiunto dai carabinieri. Ne é nata una colluttazione, durante la quale uno dei due carabinieri è stato colpito al volto. Il militare ha riportato una ferita all’arcata sopraccigliare sinistra giudicata guaribile in giorni sette, che è stata suturata dai medici del pronto soccorso di Perugia.

Il ragazzo è arrestato e segnalato come assuntore di sostanze stupefacenti e, come disposto dal Pm di turno, tradotto presso il proprio domicilio al regime degli arresti domiciliari. A seguito del processo per direttissima l’arresto è stato convalidato e l’uomo sottoposto all’obbligo di dimora nel Comune di Gubbio.