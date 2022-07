Gualdo Tadino, beccato con 160 grammi di marijuana: 26enne arrestato

I carabinieri hanno arrestato per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e segnalato alla Prefettura di Perugia per guida senza patente un 26enne di Gualdo Tadini. Il ragazzo è stato sorpreso durante un controllo e fermato mentre era a bordo di uno scooter. I militari lo hanno identificato e scoperto i precedenti per stupefacenti e la revoca della patente.

La perquisizione dell'abitazione del 26enne ha portato alla luce 160 grammi di marijuana. Così sono scattate le manette. Nella mattinata odierna si è tenuta l’udienza con rito direttissimo di fronte al Giudice del Tribunale di Perugia che ha convalidato l’arresto.