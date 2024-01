Perugia, l'assalto alla casa finisce con le manette: banda di ladri catturata

Topi d'appartamento in manette. I carabinieri e la polizia di Perugia hanno catturato tre ladri. I tre, di origini albanesi, di 20, 24 e 31 anni, sono stati arrestati in flagranza di reato per furto aggravato in concorso e ricettazione. I tre sono stati processati per direttissima: arresto convalidato, pena sospesa.

Tutto è successo nella serata del 19 gennaio. I proprietario dell'appartamento assaltato dai tre ha chiamato il 112 per chiedere aiuto. Sul posto sono intervenuti i militari e gli agenti. Una volta delimitata l'area per evitare fughe hanno fatto irruzione nella casa, sorprendendo i tre predoni che avevano forzato la cassaforte con una smerigliatrice. Con loro avevano anche un borsone pieno di arnesi da scasso e diversa refurtiva.

Uno di loro, si legge nella nota congiunta di polizia e carabinieri, era anche gravato da un provvedimento cautelare del marzo 2022 emesso dall’Ufficio del gip del Tribunale di Perugia, su richiesta della Procura di Perugia.