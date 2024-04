Tirato fuori dall'auto e colpito con una bottiglia e derubato: arrestati due rapinatori

Gli agenti del Commissariato di Città di Castello ha dato eseguito la misura cautelare degli arresti domiciliari, con applicazione del braccialetto elettronico, a carico di un tunisino di 24 anni e di un macedone di 20 anni, accusati del reato di rapina e lesioni personali aggravate in concorso.

I due uomini avrebbero avvicinato una persona che si trovava in auto e dopo averlo trascinato fuori dal veicolo con la forza e averlo colpito con una bottiglia di vetro alla testa, gli avrebbero sottratto la somma di 10 euro e un pacchetto di sigarette per poi darsi alla fuga. Un terzo complice è al momento sconosciuto. La vittima aveva riportato delle lesioni personali giudicate guaribili in 8 giorni.

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia, ritenendo sussistenti i gravi indizi di colpevolezza ha emesso nei loro confronti un'ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, con monitoraggio degli stessi mediante strumenti di controllo elettronico.