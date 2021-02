Controlli stradali, coppia fermata dai Carabinieri: 20 grammi di coca e un tesoretto

Nelle rete dei controlli su strada dei Carabinieri è finita una coppia straniera ma residente in una frazione di Perugia, zona Nord. All'altezza di Città della Pieve è scattato l'alt all'auto: alla guida un 39enne albanese di nazionalità albanese e insieme a lui una 30enne ucraina. I diversi precedenti per spaccio dell'albanese hanno spinto i carabinieri a esaminare a fondo il mezzo. Intuizione giusta dato che sono stati ritrovati 20 grammi di cocaina divisi in dosi. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso anche di sequestrare cinque telefoni cellulari, decine di utenze mobili e quasi 2mila euro in contanti; denaro presumibile provento dell’attività di spaccio visto che entrambi i fermati non svolgono una attività regolare. Immediato il trasferimento al carcere di Capanne.