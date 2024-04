Pistola in faccia alle vittime e minacce con bottiglie rotte: in manette rapinatore seriale

Gli agenti della Polizia di Stato di Perugia hanno eseguito un ordine di arresto a carico di un nigeriano di 37 anni ritenuto responsabile di quattro rapine, di cui tre in concorso con un altro soggetto indagato, commesse con l'aggravante dell'uso di una pistola. Le rapine sono avvenuto negli ultimi tre mesi ai danni di 5 persone. Le indagini hanno portato alla contestazione, a carico del 37enne, di quattro episodi di rapina, di cui tre pluriaggravate.

La prima rapina è avvenuto il 17 gennaio nel parcheggio di un esercizio commerciale, dove l'uomo avrebbe avvicinato la vittima per chiederle del denaro e, al suo rifiuto, dopo aver tentato di impossessarsi con forza della sua borsa, le avrebbe puntato una pistola al volto e premendo più volte, a vuoto, il grilletto. Presa la borsa, si sarebbe allontanato con il complice, facendo perdere le proprie tracce.

Lo stesso giorno, in orario serale, l'uomo sarebbe entrato in un esercizio commerciale dove avrebbe fatto allontanare il dipendente dal registratore di cassa minacciandolo con una pistola, per impossessarsi di 1.050 euro in contanti e di un cellulare. Il complice avrebbe gito da "palo" all'esterno del locale.

Il 5 febbraio, nei pressi del parco Lacugnano, il 37enne, con il volto travisato e con un complice, avrebbe avvicinato una coppia che si trovava in sosta a bordo di un'auto e dopo aver fatto irruzione all'interno dell'abitacolo e aver frantumato una bottiglia sul montante della vettura, rapinato la coppia sotto la minaccia del vetro.

Il 12 marzo l'uomo avrebbe scippato un'anziana, strattonandola e facendola cadere a terra. Nella fuga in auto avrebbe quasi investito la vittima, che aveva riportato lesioni giudicate guaribili in 10 giorni in ospedale.

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza e valutato il grave quadro indiziario ha applicato la misura cautelare della custodia cautelare in carcere.

la Squadra Mobile ha rintracciato l'uomo a Gubbio e lo ha portato a Capanne.