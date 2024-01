Ruba un computer e poi fa perdere le proprie tracce: rintracciato e arrestato latitante

Un rumeno di 29 anni, latitante dall'ottobre 2022, è stato arrestato dalla polizia rumena in esecuzione di un mandato europeo emesso dalla Procura Generale di Perugia, sulla base dell’attività investigativa svolta dall’ufficio S.D.I., costituito da personale di Polizia Penitenziaria all’interno dell’ufficio esecuzioni.

L’uomo, in concorso con un’altra persona, si era reso responsabile nel marzo 2015 del reato di ricettazione, per aver tentato di vendere un computer portatile di ingente valore frutto di un furto effettuato ai danni di un folignate. All’epoca dei fatti, è stato il personale della Polizia di Stato in servizio presso la stazione ferroviaria di Foligno a notare dei movimenti strani da parte del giovane intento ad attivare il computer.

Il ricercato è stato arrestato cinque giorni fa a seguito di indagini svolte in collaborazione con i collaterali organismi esteri che hanno permesso la localizzazione dell’uomo nel territorio rumeno. La pena inflitta è di un anno e sei mesi di reclusione. Il latitante è in attesa di essere estradato verso l’Italia.