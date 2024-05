Imputato si scaglia contro la ex durante la testimonianza in aula: arrestato

Due carabinieri che attendevano di testimoniare in un processo hanno arrestato un 55enne italiano, residente a Marsciano e con precedenti di polizia, nel corso di un’udienza dibattimentale presso le aule del Tribunale Penale di Perugia.

L’uomo, già sottoposto alle misure cautelari dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla parte offesa, conclusa la testimonianza nel corso del processo che lo vede imputato, si è alzato dal banco dirigendosi verso la parte offesa e ha iniziato ad insultarla, minacciandola.

I due militari, presenti in aula in attesa di essere sentiti in altri procedimenti, sono intervenuti per fermare l’uomo, in stato di forte agitazione, allontanandolo dall’aula. Il 55enne è stato portato in caserma e arrestato nella flagranza di reato per la violazione delle misure cautelari cui era sottoposto e trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del giudizio direttissimo.

Il giudice monocratico del Tribunale di Perugia, viste le violazioni ai divieti imposti e ritenendo inidonee le attuali misure cautelari, ha disposto la sostituzione del divieto di avvicinamento alla parte offesa con quella degli arresti domiciliari.