Dipendenti e clienti legati con le fascette e bottino da oltre 170mila euro: tre arresti per le rapine in banca

Due rapine in banca in Umbria,a Bastia Umbra e Pantalla, con i dipendenti e i clienti legati con le fascette e poi la fuga con oltre 100mila euro di bottino. Sono stati identificati e arrestati dalla Polizia di Stato di Perugia tre persone, rintracciate in Campania, ritenute responsabili in concorso tra loro del reato di rapina aggravata perpetrata ai danni di tre istituti di credito.

Il 26 luglio a Bastia Umbra e il 2 ottobre a Pantalla avevano agito due degli arrestati, utilizzando autovetture con targhe fittizie e volto nascosto da maschere di gomma, asportando 72.260 euro nel primo caso e 60.000 euro nel secondo colpo.

Ai due oltre al reato di rapina è stato contestato anche il reato di sequestro di persona per aver utilizzato delle fascette in plastica per immobilizzare i dipendenti e i clienti delle banche durante la commissione del reato. I due sono stati arrestati in flagranza di reato lo scorso 16 gennaio a Terni dopo un appostamento che ha permesso di sorprendere i due prima del colpo.

Le indagini della Squadra Mobile di Perugia hanno permesso di contestare ai due soggetti e ad un terzo complice, una ulteriore rapina, consumata lo scorso 10 novembre ai danni di un istituto di credito di Ellera di Corciano, a seguito della quale erano stati asportati 45.000 euro.

Sulla scorta delle risultanze investigative acquisite, grazie anche agli esiti di attività d'intercettazione telefoniche e ambientali valutata la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e il pericolo di reiterazione del reato, è stata richiesta e ottenuta l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere per i tre i soggetti.