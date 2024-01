La 43enne è stata rintraciata nonostante usasse un nome diverso da quello con il quale era ricercata. I fatti a carico della nigeriana, che trafficava droga nella zona di Perugia, risalgono agli anni 2009-2010. La donna aveva in particolare il compito di fornire collaborazione e supporto logistico per l’accoglienza dei corrieri che occultavano all’interno del loro corpo gli ovuli. Inoltre, era la tesoriera addetta per la zona di Perugia alla riscossione del denaro provento della vendita dello stupefacente.

Il monitoraggio dei soggetti latitanti ha dato altri frutti, con il rintraccio da parte della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Perugia di una nigeriana condannata per associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.

Cambia nome per non farsi rintracciare: latitante in manette, deve scontare 6 anni e mezzo per traffico di droga