Gira armato per la città dove non poteva tornare per 3 anni: denunciato e processato

Gira per Perugia, dove non poteva tornare per tre anni, armato di un lungo coltello. Fermato e controllato, finisce sotto processo.

L’imputato, difeso dall’avvocato Salvatore Adorisio, è accusato di violazione dell’articolo 4 della legge 110/1975 che disciplina il possesso e l’uso delle armi, “perché senza giustificato motivo portava fuori della propria abitazione un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 17,05 centimetri”. Il coltello veniva “rinvenuto indosso allo stesso a seguito di perquisizione personale” durante un controllo avvenuto l’11 gennaio del 2019.

In quella occasione le forze dell’ordine scoprivano anche che l’imputato aveva violato l’ordine del questore di Perugia che aveva emesso a suo carico un foglio di via obbligatorio l’anno precedente, con il quale “disponeva il divieto di fare ritorno nel territorio del comune di Perugia, senza preventiva autorizzazione”.