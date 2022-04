Un samurai a spasso per Fontivegge, intercettato e denunciato dai Carabinieri

Un samurai in giro per la città non passa inosservato e scatta subito la chiamata alle forze dell'ordine: "C’è un uomo in strada con una katana".

La chiamata di un cittadino ha allertato subito i Carabinieri per la presenza di un uomo armato nei pressi di Fontivegge.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Corciano che hanno subito individuato il soggetto, un 50enne, che, in stato confusionale, con in mano una katana di circa 98 centimetri di lunghezza, si aggirava per la via.

Alla vista dei Carabinieri l’uomo ha gettato l’arma a terra e ha tentato di scappare, ma è stato subito bloccato e denunciato per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere. La spada è stata sequestrata.