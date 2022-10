LA CITTA' CHE CAMBIA Parte il progetto un 'Quartiere tutto nostro' a Pian della Genna: più accoglienza, natura e giochi

Valorizzare una porzione dell’area verde di fronte alla scuola dell’infanzia Giacomo Santucci in strada Pian della Genna grazie al coinvolgimento degli alunni e all’interazione tra istituzioni e associazioni del quartiere. È l’obiettivo del progetto presentato al Comune dalla Direzione didattica del II circolo Comparozzi, su proposta della scuola dell’infanzia statale Santucci, insieme al Comitato Largo Madonna Alta. Approvato in giunta nella seduta del 26 ottobre, su proposta del vicesindaco Gianluca Tuteri e dell’assessore all’ambiente Otello Numerini, il progetto denominato “Un Quartiere tutto nostro” prevede, attraverso la riqualificazione dell’area verde, la sperimentazione di competenze di cittadinanza attiva da parte degli alunni dell’istituto scolastico in strada Pian della Genna.

Più in dettaglio, per migliorare lo spazio verde saranno posizionati tavoli da picnic, panchine e casette per uccelli ed effettuati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (taglio dell’erba, potatura delle alberature, ripristino del cordolo che separa l’area dalla strada con la creazione di un accesso facilitato per carrozzine e disabili, piantumazione di nuove essenze arboree della specie Eleagnus ebbingei compacta e rifacimento di un tratto di recinzione). La bacheca dell’ex circoscrizione, da tempo non più utilizzata, sarà restaurata e spostata all’interno dell’area verde per esporre materiale illustrativo.Sarà il Comitato Largo Madonna Alta a farsi carico dell’acquisto dei previsti elementi di arredo, dei cartelli di legno per segnalare le varie aree del parco e delle essenze arboree da piantumare.

L’Unità operativa Ambiente ed Energia del Comune, dal canto suo, collaborerà in una prima fase, con mezzi e personale dell’Agenzia Forestale, alla manutenzione dell’area per consentire l’attuazione di alcuni aspetti progettuali. A breve saranno quindi sottoscritti accordi di collaborazione con la Direzione Didattica n. 2 e con il Comitato Largo Madonna Alta.