Archivio di Stato. Formazione nel nome e nel ricordo di Clara Cutini. E scopertura di una targa in suo onore. Inizia il secondo corso di formazione “Scuola di archivistica, Paleografia e Diplomatica” del biennio 2020-2022. Conferenza di presentazione giovedì 19 novembre alle 9:30 in Archivio, Biblioteca Cecchini. Un nutrito programma si dipana per l’intera mattinata. Dopo i saluti di Cinzia Rutili, direttrice dell’Archivio, una serie di interventi dedicati al ricordo di Clara, come direttrice, oltre che persona di grande professionalità e sconfinata umanità. Posso ben testimoniarlo per esserle stato amico sincero.

Interventi di Leonardo Varasano, Assessore alla Cultura del Comune di Perugia. A seguire, Alberto Grohmann, emerito dello Studium. Quindi Giuseppe Severini, magistrato e Rettore del Nobile Collegio della Mercanzia, e Vincenzo Ansidei, Rettore del Cambio. È poi il turno di Mario Squadroni, ex Soprintendente Archivistico e attuale Presidente della Deputazione di Storia Patria per l’Umbria. Chiude Gabriella Agnusdei, Presidente del Soroptimist di Perugia, Associazione alla quale Clara era orgogliosa di appartenere. Successivamente, nell’aula didattica della Scuola medesima, scopertura di una targa che ricorda la presenza e l’opera di Clara in quel luogo. Un omaggio dovuto e accolto dalla civitas perusina con persuaso convincimento.