Dà fuoco al campo di cacao del capo villaggio e deve fuggire, ma per i giudici il racconto è inverosimile

Appicca un incendio che distrugge il terreno del capo villaggio e deve fuggire in Italia per non essere ucciso, ma per la Cassazione non ha diritto allo status di rifugiato.

Il ricorrente, difeso dall’avvocato Pasquale Spinicelli, è arrivato fino in Cassazione per contestare la decisione della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale prima e della Corte d’appello in seguito, di respingere la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.

Il richiedente ha raccontato “di aver provocato involontariamente un incendio nel campo del vicino, capo del villaggio, coltivato a cacao e che per tale motivo, era stato dallo stesso minacciato di morte per il danno subito, a cui non aveva potuto riparare in alcun modo” e che non poteva neanche rivolgersi alla polizia perché connivente con il capo villaggio.

Non sapendo come fare per “proteggere i familiari, fuggiti nei dintorni del villaggio, su incitamento anche della moglie, era scappato dapprima in Burkina Faso, quindi in Niger e Libia, ed infine in Italia”.

Secondo il suo racconto, però, non ci sarebbe stato solo l’incendio a innescare la paura di ritorsioni, che per il “capo villaggio rappresentavano una mera scusante, in quanto quest’ultimo aveva intenzione di appropriarsi del suo campo, ricco di oro nel sottosuolo e, non essendoci riuscito in altro modo, si era approfittato della situazione”.

I giudici, nel rigettare il ricorso e rifiutare lo status di rifugiato all’uomo, hanno ritenuto inattendibile il racconto della vicenda personale dell’uomo, così come la presentazione delle condizioni generali di vita in Ghana e “le pretese condizioni di assoluta povertà del ricorrente”.