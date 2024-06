Appello depositato all'ultimo, ma spedito il gorno dopo: imputato assolto

L’appello è stato depositato l'ultimo giorno utile, ma spedito con un giorno di ritardo e, quindi, è inammissibile.

La Corte d’appello che ha dichiarato “inammissibile per tardività l’appello proposto dal Procuratore Generale” in quanto è stato “consegnato all’ufficio postale l’ultimo giorno utile ai fini della tempestività dell’impugnazione”, ma poi spedito “dal suddetto ufficio oltre i termini di legge”, cioè il giorno dopo.

La Procura generale aveva preparato l’appello contro l’assoluzione di un imputato e “l’atto da notificare era stato consegnato all’Ufficio postale il giorno prima della scadenza dei termini, ma quest’ultimo lo aveva spedito al destinatario il giorno successivo e quindi oltre i termini previsti dalla legge per la presentazione dell’impugnazione”.

Secondo i giudici di appello, “la consegna del plico all’ufficio postale entro i termini di legge non vale a garantire l’effettivo invio al destinatario in pari data, tenuto conto che ai fini della tempestività dell’impugnazione deve aversi riguardo alla sola data di spedizione della raccomandata contenente l’atto di impugnazione e non a quella di materiale ritiro della stessa da parte dell’agente postale”.

L'imputato, quindi, non è più tale e l'assoluzione è definitiva.