Dimentica la sigaretta accesa sul letto, appartamento distrutto dalle fiamme

I Vigili del fuoco sono intervenuti ieri in via XIV Settembre per l’incendio in un appartamento, al quarto piano di uno stabile.

Le fiamme si sono sprigionate ieri mattina intorno alle 10. Secondo una prima ricostruzione nell’appartamento, dove vivono alcuni studenti universitari, si trovava un solo ragazzo che stava fumando una sigaretta. Ad un certo punto avrebbe appoggiato la sigaretta sulla sponda del letto e sarebbe andato in bagno. Al suo ritorno la coperta aveva preso fuoco e le fiamme si era estese anche al materasso.

Il giovane è stato trascinato fuori dall’appartamento dal portiere dello stabile mentre cercava di recuperare degli effetti personali. I Vigili del fuoco sono intervenuti con una autobotte e un secondo mezzo. Domate le fiamme è iniziata la conta dei danni con il fuoco che ha danneggiato una stanza e riempito di fumo buona parte dell’appartamento. Nessuna conseguenza per le persone.